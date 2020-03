Pesce d’Aprile: scherzi divertenti da fare e da inviare su Whatsapp

Il 1 aprile è il giorno del cosiddetto Pesce d’aprile, gli scherzi da poter fare ad amici e parenti sono tanti. Il pesce d’aprile indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto il 1º aprile. Gli scherzi possono essere di varia natura, anche molto sofisticati e hanno sostanzialmente lo scopo bonario di burlarsi delle “vittime” di tali scherzi. E anche in questo momento difficile per l’Italia, a causa dell’emergenza da Coronavirus, forse fare degli scherzi per il pesce d’aprile può essere l’occasione per concedersi un sorriso.

Alcuni scherzi famosi sono rimasti nella storia. Come quello del 2007 quando Google diffuse la notizia della creazione di un nuovo tipo di collegamento Internet gratuito. Un kit comprensivo di un modem e di un cavo da inserire nel WC di casa permetteva la connessione Internet funzionando grazie allo sfruttamento delle onde ottenute dallo scarico dell’acqua. O quello del 1957, il primo pesce d’aprile di cui si ha notizia, ad opera della BBC, che manda in onda un documentario sulla raccolta di spaghetti in Svizzera. Alcuni spettatori telefonarono per acquistarli.

Sfida chi volete a risolvere la ‘complicatissima’ operazione 6×6. Chiedeteglielo ripetutamente, come un ritornello, e pretendete che non pensi alla risposta (chi potrà mai sbagliare una tabellina?). Domanda e risultato, almeno 7 volte di fila. Quindi, quando ormai l’interlocutore si sarà rilassato, passate improvvisamente a ‘8 per 8’. In pochi rispondono “64”, i più vanno decisi su “48”.

Sms o Whatsapp: “Capisco che sei triste, che senti la mia mancanza perché è da tantissimo tempo che non ci vediamo e senti come un vuoto immenso nella tua testa. Ti prego se puoi perdonami per non essere più lì con te. Ti voglio bene amico mio, per sempre il tuo cervello”.

Sms o Whatsapp: “Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura”.

Utilizzando la pellicola da cucina coprite il foro d'uscita dei flaconi di shampoo e bagnoschiuma; in breve tempo sentirete imprecazioni sotto la doccia.

Inserire un pezzettino di nastro isolante nel punto in cui il telecomando invia il segnale infrarossi al televisore, così da disturbarlo. Per chi vorrà vedere la tv, lo zapping diventerà un incubo.

Prendi un biscotto doppio con ripieno in mezzo, possibilmente alla vaniglia. Sostitutisci il ripieno con del dentifricio. Poi, mentre ne stai mangiando uno (non corretto) chiedete ai vostri familiari, "Ne volete uno?".

Questa è un po' cattivella. Svitare il diffusore della doccia e inserire un dado da cucina all'interno. Quindi riavvitare. L'effetto, per il primo che avrà bisogno di una rinfrescata, non sarà piacevole.

Tua sorella ama lavarsi sempre i capelli? Prendi una bottiglietta di shampoo e svita completamente il tappo. Metti sul collo della bottiglietta un pezzo di pellicola trasparente, richiudi e taglia la parte di pellicola in eccesso. La confezione sembrerà nuova, ma lo shampoo non uscirà!

Sfida: la persona deve mettersi una moneta in fronte, un cono di carta altezza pancia tenuto fermo dai pantaloni, e fare canestro senza usare le mani. Ma proprio quando alzerà la testa per sistemare la moneta… sii pronto a versare dell'acqua nel cono!

