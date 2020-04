Amedeo Minghi ricoverato in ospedale: “Sapervi accanto a me è importante”

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale. Il cantante ha pubblicato un video in diretta dal suo profilo Facebook per fare un saluto ai suoi fan, che ritrova dopo un periodo di assenza sui social.

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale

Minghi indossa una mascherina, dettaglio che ha tratto in inganno qualcuno e costretto il cantautore di “Vattene amore” a specificare: “Non sono ricoverato per il coronavirus, la indosso solo come precauzione e perché è obbligatorio farlo”.

E in un secondo video in diretta Minghi è stato costretto a specificare che i suoi problemi di salute sono di altra natura.

IL VIDEO