Crocifisso miracoloso in processione virtuale, la nuova catena che spopola sul web

Crocifisso miracoloso. Sta spopolando sul web una nuova catena di S.Antonio. Si tratta di una catena che sta avendo molto successo nelle ultime ore che riguarda il crocifisso miracoloso che fermò la pestilenza a Roma 4 secoli fa.

Che cos’è il crocifisso miracoloso

L’antico crocifisso miracoloso -quello che fece fermare la pestilenza a Roma nel XVI secolo – e davanti al quale Papa Francesco si è inginocchiato la scorsa settimana nella chiesa di San Marcellino al Corso, ha fatto il suo ingresso nel piccolo stato pontificio su un furgoncino.

Sarebbe potuto arrivare con una bella processione ma non sono di certo tempi adatti per fare processioni, come avvenne quattro secoli fa. Domani pomeriggio verrà collocato sul sagrato della basilica di San Pietro per la preghiera straordinaria che Francesco ha annunciato.

Pregherà per fermare la pestilenza del coronavirus davanti ad una desolata piazza vuota, implorando la fine di questa epidemia che sta causando morti e feriti in tutto il mondo, fermando l’economia dei cinque continenti e stravolgendo la vita di interi popoli.

Leggi anche >> Candela della speranza, la catena Whatsapp che sta spopolando in rete

Il messaggio della catena

Stiamo portando in processione virtuale il Crocifisso che ha fermato la peste a Roma. Spero che collaborerai inviandolo ai tuoi contatti. Grazie🙏🙏