Coronavirus Aversa, morto un 76enne: positiva al Covid-19 una parente

Dopo un minuto di silenzio in onore delle vittime del Coronavirus, il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha comunicato in diretta su Facebook il secondo paziente affetto da Covid-19 deceduto in città e un altro caso positivo.

Coronavirus ad Aversa, un nuovo caso positivo e una seconda vittima

Si tratta di un uomo di 76 anni. Era il decimo caso accertato nella città normanna. “Nel comunicarvi queste notizie il dolore è profondo e lancinante. Stringiamoci tutti attorno al dolore dei suoi casi. Ho anche il dovere di comunicarvi che c’è stato un nuovo caso positivo”, spiega in diretta il primo cittadino.

“Si tratta di una familiare convivente del cittadino deceduto. E’ un caso che avevamo messo nel triste conto della probabilità – aggiunge il sindaco Golia. – Voglio sottolineare il senso civico di questa famiglia che è rimasta in isolamento fin dal primo momento. Non ha potuto neanche potuto accompagnare il proprio caro al cimitero”.

La donna, spiega ancora il primo cittadino, si sente bene ed è seguita telefonicamente dal medico di famiglia e dal team sanitario che si occupa dei pazienti affetti da Covid-19.

Attualmente i casi positivi ad Aversa sono 11. I tamponi risultati negativi sono 106 e 19 sono in attesa. Due sono i pazienti guariti, mentre due è il numero dei decessi. “Alla famiglia dei concittadini dei deceduti rinnovo il nostro cordiglio – ha concluso Alfonso Golia in diretta. – Il sindaco e tutta la città vi sono vicini, come vicini vi sono tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia. Restiamo a casa e rispettiamo le regole”.