Coronavirus, il ministro Speranza: “Misure prorogate almeno fino a Pasqua”

Non cambierà nulla almeno fino alla metà di aprile. Le misure per fermare il coronavirus vengono estese temporalmente.

Coronavirus, misure prorogate fino a Pasqua

“Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Probabilmente l’annuncio del nuovo Dpcm seguirà a un Consiglio dei ministri che, secondo fonti di governo, potrebbe tenersi mercoledì o giovedì.

Il piano di Palazzo Chigi prevede quindi, come annunciato da Speranza, di attuare la proroga delle chiusure previste per il 3 aprile. Dovrebbe essere una proroga senza deroghe mentre qualche incertezza c’è ancora sulla nuova data finale delle restrizioni. Il range ritenuto più probabile è quello che va dal 15 al 18 aprile. Dopo Pasqua comunque, come indicato dal Comitato scientifico con cui sia Conte sia il ministro della Salute Roberto Speranza sono in costante contatto.