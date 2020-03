Spagna, donna positiva al Covid-19 muore durante il parto: deceduto anche il bimbo

Una donna incinta di 37 anni positiva al coronavirus è morta in Spagna dopo un cesareo d’urgenza. È successo a La Coruña, come riporta il quotidiano El Pais.

Spagna, donna muore durante il parto

La futura mamma, che era al terzo trimestre di gravidanza, è andata all’ospedale per una forte febbre e diarrea sabato sera, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate al punto che i sanitari hanno dovuto optare per l’intervento immediato.

La donna è stata anche sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo. Durante il parto però si sono registrate ulteriori complicazioni e per la donna, che pare avesse anche delle patologie pregresse, non c’è stato nulla da fare: ha avuto un arresto cardiocircolatorio.

Deceduto anche il piccolo

Purtroppo anche il bambino è nato morto. Il marito, invece, anche lui sottoposto a tampone, è risultato negativo. È questa l’ennesima storia drammatica che arriva dal Paese iberico, dove i casi di contagio hanno superato quota 80.000 e si avvicinano a quelli registrati finora in tutta la Cina. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Per l’esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709.