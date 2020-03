Neanche il virus ferma la terra dei fuochi, enorme rogo a Giugliano

Giugliano. Neanche il coronavirus purtroppo pare fermare la terra dei fuochi. Anzi. Nel primo pomeriggio di oggi (domenica 29 marzo) un enorme rogo tossico si è sviluppato nel Fosso, ex campo rom al confine tra i comuni di Giugliano e Qualiano. Ad agire un gruppi di ecocriminali.

Giugliano, rogo tossico all’ex Fosso

Il danno è doppio perché proprio in questo difficile momento storico respirare aria inquinata e ricca di diossina potrebbe aggravare la già precaria situazione si salute dei residenti colpiti dal virus e ammalati di Covid19.

Tantissimi i messaggi sui social di protesta di cittadini che non possono far altro che manifestare il loro sdegno per un fenomeno che purtroppo non si arresta neanche di fronte alla sciagura sanitaria più preoccupante dal dopoguerra ad oggi.