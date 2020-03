Qualiano, altri 4 casi di coronavirus. Lo annuncia il sindaco

Altri quattro casi di coronavirus a Qualiano. A comunicarlo via social, sul suo profilo Facebook, il sindaco Raffaele De Leonardis.

Qualiano, altri quattro casi di coronavirus

I tamponi sui pazienti sono stati effettuati il 25 e il 26 di marzo ma i risultati sono pervenuti solo in queste ore. Due dei quattro nuovi positivi al Covid-19 sono familiari del paziente “due”, quello venuto in contatto con il focolaio di Villaricca.

Un’altra positività è emersa invece dopo un tampone fatto a una persona che lavora in una casa di cura di Napoli dove si erano registrati dei casi di Covid-19. Un altro, infine, è il congiunto di un noto professionista già in isolamento dal 3 marzo per sintomi lievi. Si attende l’esito di altri dieci tamponi nelle prossime ore.

“Facendo un resoconto – spiega il sindaco – il totale dei contagiati ammonta a sette persone. Il primo è in via di guarigione, il secondo è ospedalizzato, il terzo è asintomatico. I quattro nuovi casi sono tutti asintomatici. Il virus si sviluppa in maniera anomala. La difficoltà è individuare le persone che non manifestano sintomi. Per questo stiamo facendo di tutto perché i cittadini non escano di casa. L’unico modo per contrastarlo è la responsabilità individuale. Per il bene di Qualiano della nazione, dobbiamo restare nelle nostre abitazioni”.