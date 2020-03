Coronavirus, sei pazienti italiani trasferiti in un unico volo in Germania

E’ da poco atterrato a Colonia l’aereo della Luftwaffe con a bordo sei pazienti italiani affetti dal Covid-19. La Germania è, infatti, l’unico paese europeo che si era dichiarato pronto ad accogliere pazienti italiani.

Coronavirus, sei pazienti italiani trasferiti in Germania

Le persone affette dal virus erano ricoverate in terapia intensiva dell’Ospedale di Bergamo. “E’ la prima volta che sei pazienti sono trasferiti in biocontenimento con un unico volo – fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. -Quella di oggi è un’altra operazione coordinata grazie alla CROSS di Pistoia, la Centrale di risposta sanitaria attiva dal 7 marzo”.

Nei giorni scorsi era cominciato un intenso scambio tra le autorità della regione di Lipsia e la Lombardia. Marian Wedt, parlamentare della Cdu, ha dichiarato di recente a Repubblica di essersi impegnato in questi giorni per far sì che il suo Land potesse accogliere dei pazienti provenienti da una delle regioni italiane più colpite.