Coronavirus, bando per 500 infermieri volontari: come partecipare. Scade oggi

Dopo il reclutamento dei medici, si passa a quello degli infermieri. Un bando per infermieri volontari è stato pubblicato dalla protezione civile per reclutarne 500. La task force sarà selezionata in base alle esperienze professionali “ritenute necessarie” tra le domande che arriveranno entro le 20 del 28 marzo). I professionisti saranno destinati dalla Protezione civile alle Regioni più colpite dal coronavirus.

Una scelta che si è resa necessaria vista l’emergenza che sta vivendo il paese. L’epidemia sta registrando numerosi casi proprio tra il personale sanitario. Al momento, i casi totali sono 70mila nel nostro Paese, le vittime quasi settemila, i guariti oltre 8mila. Di sicuro c’è il fatto che l’Italia è il Paese con più morti al mondo.

Bando infermieri, spese di viaggio rimborsate

A questi infermieri, siano essi già dipendenti del servizio sanitario nazionale, di strutture private anche non accreditate con questo o liberi professionisti, verranno corrisposti 200 euro al giorno oltre allo stipendio o al guadagno già percepito e se non assicurati in modo specifico a questo ci penserà la Protezione civile che rimborserà loro anche le spese di viaggio.

Bando infermieri, come partecipare

Per far parte della task force non serve l’autorizzazione del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i dipendenti, con contratti di qualunque tipologia, serve l’assenso della struttura da cui dipendono. “Una scelta obbligata – commenta Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche – perchè si affianca alla task force analoga di 300 medici, professioni tutte che si sono dimostrate sul campo indispensabili per poter affrontare la pandemia, soprattutto nelle Regioni dove ormai si è al punto di saturazione. Ora – afferma Mangiacavalli – serve la grande risposta degli infermieri che arriva come al solito ogni qualvolta c’è una chiamata da parte dei cittadini che chiedono aiuto”.

Per partecipare, basta collegarsi a questo link e seguire la procedura. Questo il testo del bando pubblicato sul sito del ministero della salute: “Sei un infermiere? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus. È stata avviata la procedura per l’integrazione dell’unità medico specialistica già selezionata dal Dipartimento della Protezione Civile e che sta operando a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza COVID-19, con un’unità tecnico infermieristica composta da 500 infermieri.

Se vuoi dare il tuo contributo, compila il form entro le ore 20:00 del 28 marzo 2020 e dai la disponibilità a prestare la tua attività. Se il tuo profilo sarà ritenuto idoneo verrai contattato da Dipartimento per definire nel dettaglio le modalità di impiego. Ti ricordiamo che la partecipazione all’unità tecnico infermieristica sarà obbligatoria per il datore di lavoro con le eccezioni previste nell’Ordinanza. La partecipazione all’unità prevede, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Infine si evidenzia che le Regioni provvederanno alla sistemazione alloggiativa”.