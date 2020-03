Coronavirus, bollettino Protezione Civile: 919 vittime, 589 guariti e 4.401 nuovi casi

Con un po’ di anticipo rispetto all’orario consueto, sono arrivati i dati odierni della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Rispetto ai numeri di ieri, sono aumentati i decessi, 919 in un solo giorno, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Lieve calo dei casi positivi in più: 4.401 contro i 4.492 di ieri, 26 marzo. A fare il punto sulla situazione in Italia il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 66.414 pazienti.

Coronavirus, tutti i numeri dell’Italia

Complessivamente sono state colpite dal virus 86.498 persone in Italia, 5.959 persone in più rispetto a ieri, quando i casi totali erano 80.539. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 589 pazienti, per un totale di 10.950. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.029, di cui 3.732 in terapia intensiva. 36.653 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Bollettino Protezione Civile

Stando ai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile, letti oggi dal commissario Domenico Arcuri, sono 66.414 gli attualmente positivi (+4.401 contro +4.492 di ieri), 10.950 guariti (+589, ieri +999) mentre i decessi totali sono 9.134, con un aumento di 969 in un solo giorno, ma su cui pesano i 50 del Piemonte non comunicati ieri e inseriti oggi in tabella, che quindi vanno sottratti al dato di oggi e inseriti in quello di ieri. La crescita sarebbe quindi di 869 decessi in un solo giorno, comunque record negativo. Nel dettaglio, a oggi si contano 26.029 ricoverati, 3.732 in terapia intensiva, 36.653 in isolamento domiciliare.