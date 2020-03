Nike regala scarpe per combattere il Covid-19, l’ultima bufala che corre su Whatsapp

Sta prendendo corpo in questi minuti una nuova catena Whatsapp, secondo cui da oggi 27 marzo Nike regala scarpe per combattere il Covid-19. In molti, dunque, stanno pensando alla grande occasione per ottenere prodotti gratis da parte del noto marchio, anche se ovviamente non manca chi si pone domande sulla potenziale bufala dietro il messaggio.

Il messaggio Whatsapp è di quelli dall’impatto visivo forte, visto che gli utenti vengono rimandati ad una pagina web con cui potranno riscuotere il tanto ambito regalo. Cerchiamo di essere chiari da subito: è vero che Nike regala scarpe per combattere il Covid-19? Il link in questione è sicuro? Nulla di più falso.

Il team commerciale non ha dato vita a promozioni del genere. L’iniziativa sarebbe difficilmente sopportabile (sotto il punto di vista economico) anche per un marchio solido nelle finanze come Nike. Fate dunque molta attenzione e avvisate i mittenti, perché non è vero che Nike regala scarpe, con promozione gratis. Si tratta di una bufala, o peggio ancora di una truffa.

Nike regala scarpe ,il testo del messaggio fake

Nike che combatte COVID-19 sta donando paia di sneaker gratuite sul loro sito web! Vai al sito rapido che durerà poco tempo.

Aggiornamento di Nike sul COVID-19