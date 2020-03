Teleclubitalia per l’ospedale San Giuliano: raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus

Anche per l’ospedale San Giuliano nascono campagne di solidarietà. La nostra emittente è a sostegno dell’Asl Napoli 2 nord in questa fase di emergenza dovuta all’epidemia Coronavirus.

Gli ospedali dell’azienda sanitaria a nord di Napoli sono in prima linea come tutti gli altri ospedali campani. In queste settimane sono stati attrezzati per accogliere pazienti Covid-19 i nosocomi di Giugliano, Pozzuoli, Frattamaggiore e Ischia. Sono ormai già operativi e stanno già accogliendo pazienti affetti da Coronavirus.

Raccolta fondi per l’ospedale San Giuliano

Un’emergenza quella che sta vivendo il nostro paese che ha bisogno di aiuti e supporto. Per questo chiunque volesse fare una donazione all’Asl Napoli 2 nord per poter attrezzare al meglio le strutture e soprattutto proteggere il personale sanitario, lo può fare tramite

questo iban: IT12 J 03069 40103 100000 300008

La causale è: GIUGLIANO COVID-19

Intestatario: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

Intanto un’altra raccolta fondi è stata invece promossa da un’associazione di giovani sempre per l’ospedale San Giuliano sul portale gofoundme.