Protezione smentisce De Luca ma “le mascherine erano quelle che la Lombardia non ha voluto”

E’ giunta la replica della Protezione civile alla lettera del presidente della Regione De Luca relativamente ai dispositivi richiesti e che secondo il governatore non sono mai arrivati in Campania.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è opportuno precisare che – contrariamente a quanto da lui sostenuto – sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3000 dispositivi – tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione – e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva”. Questo dice in una nota della protezione Civile.

Mascherine in Campania

La nostra redazione, tramite fonti interne a palazzo Santa Lucia, ha saputo che le mascherine che sarebbero state consegnate dalla protezione civile in Campania sarebbero in realtà circa 750mila mascherine di carta rifiutate dalla Regione Lombardia, probabilmente perchè non idonee e che neppure il personale sanitario locale ha ritenuto adeguate ad affrontare l’emergenza.

Probabile che nei prossimi appuntamenti sui social network il presidente faccia questa precisazione.