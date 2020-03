Giugliano, il cuore grande del Gruppo Fontanella: donato un camion di alimenti alla Caritas

Giugliano. In piena emergenza sanitaria per il coronavirus si moltiplicano i gesti di solidarietà da parte delle piccole, medie e grandi imprese. Ha voluto dare il proprio contributo anche il Gruppo Fontanella, che ha donato un camion di alimenti alla Caritas.

Giugliano, il gruppo Fontanella dona alimenti alla Caritas

Centinaia di pacchi pieni di cibo sono stati consegnati dall’azienda giuglianese alla Caritas che da sempre si occupa dei più deboli e di chi non ha la possibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Gli alimenti – cibo in scatola, zucchero e pasta soprattutto – sono arrivati oggi alla Caritas, i cui volontari provvederanno a distribuirli a chi ne avesse bisogno.

Sono tanti i gesti di solidarietà che stanno nascendo in questi giorni. A Villaricca i militari della locale stazione sono stati contattati da un uomo che, non potendo più lavorare, non riusciva a garantire sostentamento alla moglie e alle due figlie minori.

I carabinieri, senza indugio, si sono subito attivati e hanno consegnato all’uomo alimenti, prodotti per la pulizia degli ambienti e per l’igiene personale.