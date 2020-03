Gabriella giuglianese trasferita a Torino: “cassaintegrata, ma per senso civico non torno al sud”

Gabriella è una giovane giuglianese trasferita a Torino per motivi di lavoro. Sono diversi gli anni in cui vive al nord, ma nonostante la distanza con affetti e famiglia, ha scelto di restare al nord.

L’azienda per la quale lavora Gabriella è momentaneamente chiusa, così lei è stata messa in cassa integrazione. Inizialmente, però, lavorava in smart working, dopo l’ultima stretta del governo è arrivata la cassa integrazione.

Adesso Gabriella vive da sola nella sua casa di Torino, lontana dalla sua città natale e dalla sua famiglia.