Una maschera per praticare Snorkeling disponibile da Decathlon può salvare la vita. E’ proprio così, il comune attrezzo utilizzato per visite guidate subacquee diventano speranza per l’emergenza Coronavirus. Adeguatamente modificata può diventare un respiratore. L’Hub di Palazzo Palumbo a Giugliano con i suoi professionisti sta lavorando al progetto.

Una rivoluzione a cui Giugliano grazie all’Hub appone anche la sua sigla.