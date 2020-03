Tempi troppo lunghi per analisi dei tamponi, De Luca: “Necessario accelerare”

Ottenere l’esito dei tamponi entro e non oltre le 24 ore. E’ questo l’obiettivo che si prefigge il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, il quale comunica sulla sua pagina ufficiale l’intenzione di mettere a punto un piano che consenta di avere i risultati dei test nel minor tempo possibile.

Campania, tempi troppo lunghi per analisi dei tamponi

“È stato rilevato in questi giorni, che in alcuni territori della regione, i tempi di lavorazione dei tamponi sono eccessivamente lunghi, e del tutto incompatibili con la necessità di dare alle persone interessate risposte chiare sulla positività o negatività degli esiti”, spiega il governatore De Luca. Si tratta di un altro disagio che si registra in Campania dopo la mancata consegna delle attrezzature essenziali richieste dalla Regione.

“Ho incaricato – prosegue De Luca – il Direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, insieme con il Direttore Generale del Dipartimento Salute Antonio Postiglione, di mettere a punto in giornata un piano che consenta di avere i risultati dei tamponi entro e non oltre le 24 ore”.

In Campania sono nove i laboratori che si occupano di verificare la positività o la negatività dei tamponi. “Si ricorda che in Campania siamo partiti con un solo laboratorio, quello del Cotugno, e che abbiamo aperto in questi giorni altri 9 laboratori (Moscati Avellino, San Pio Benevento, Sant’Anna e San Sebastiano Caserta, Policlinico Federico II, Presidio ospedaliero Nola, Istituto Zooprofilattico, Ospedale San Paolo, Azienda Ruggi Salerno, Presidio ospedaliero Aversa). Ma in non tutti i laboratori i tempi di lavorazione sono adeguati. E questo determina un accumulo di arretrato che deve essere immediatamente smaltito”.

I laboratori in Campania