Christian Vieri e Costanza Caracciolo di nuovo genitori: è nata la seconda figlia Isabel

Christian Vieri e Costanza Caracciolo di nuovo genitori: è nata la seconda figlia della coppia. Un fiocco rosa con scritto: “Benvenuta Isabel e Cocò love you for ever”. Ha annunciato così la nascita della seconda figlia dal nome Isabel Bobo Vieri.

Dopo Stella, l’ex calciatore e la ex velina Costanza Caracciolo sono diventati di nuovo genitori. Bobo ha dedicato nello stesso post un messaggio d’amore alla moglie: “Cocò love you forever” ha scritto. Una pioggia di auguri è arrivata dai tanti amici vip della coppia, tra cui Filippo Magnini, Elena Santarelli, Alessandro Matri, Carolina Marconi, Vittorio Brumotti.

“Auguri bomber”, scrive Borriello. “Doppietta Bobo”, scrive invece Ciro Ferrara. Daniele Scardina in quarantena con Diletta Leotta ha scritto: “Auguri Bobo”. E poi gli amici Pucci, Claudio Marchisio, Brocchi, Davide Bombardini, Daniele Battaglia e molti altri.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo: nasce la seconda figlia

Vieri e la Caracciolo hanno trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in quarantena condividendo le proprie giornate sui profili Instagram. Vieri ha regalato dei siparietti imperdibili mentre faceva le pulizie di casa o durante le dirette con gli amici.

L’annuncio della gravidanza arrivò lo scorso dicembre. Costanza Caracciolo confermò le voci che parlavano di una sua seconda gravidanza: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”, aveva confidato a ‘Verissimo’ la ex velina, spiegando di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”.

Bobo e Costy si sono sposati a Villa Litta a Milano in gran segreto. Si attendeva il party siciliano, invece è arrivato prima il secondo fiocco rosa.