Padre nostro e Rosario Papa Francesco preghiera Coronavirus in diretta: video e streaming

Padre Nostro e Rosario in diretta. Il 25 marzo 2020 andrà in onda un evento importante per tutti i fedeli e coloro che hanno il desiderio di pregare in questo momento. Alle ore 12:00 e successivamente alle ore 21:00 il Papa reciterà prima il Padre Nostro in diretta nazionale e, in serata, il Rosario. Per chiunque volesse seguire la diretta in tv, o in streaming su Internet, questi sono i canali che trasmetteranno la messa in onda negli orari indicati: Tv2000, Radio in blu, Sky sul canale 157 e Tivùsat 18, rispettivamente anche sui loro principali siti Internet, così che tutti possano seguire le preghiere a partire dalle ore 12:00.

In un momento unico e particolare per la nostra nazione, che ci vede tra i Paesi più colpiti da Coronavirus, con il numero più alto di contagi e decessi dopo la Cina, è fondamentale raccogliersi in se stessi e pregare, sperare che questo momento passi il prima possibile per tutti noi. Come anticipato, dalle ore 12:00 il Padre Nostro e dalle 21:00 il Rosario.

Il Padre Nostro sarà recitato da Papa Francesco in streaming e sarà online a mezzogiorno, prima dell’Angelus e del Rosario quotidiano guidato dalla Basilica di San Pietro dal cardinale Angelo Comastri.

Le diocesi nel mondo si sono mobilitate invitando tutti alla preghiera, ci sono chiese che suoneranno le campane prima di mezzogiorno per richiamare all’appuntamento. Si pregherà al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, capo della comunione anglicana, ha fatto un tweet assicurando che “pregheremo il Padre Nostro con Papa Francesco e milioni di persone nel mondo. Per favore unisciti a noi ovunque tu sia”. Anche la Conferenza delle Chiese europee (KEK), l’associazione ecumenica tra Chiese cristiane d’Europa, ha invitato tutti ad aderire.

