Wuhan, finisce la quarantena dopo due mesi: c’è la data

Dopo poco più di due mesi, anche per la città cinese sembra avvicinarsi la luce in fondo dal tunnel. Lo hanno annunciato le autorità locali.

Wuhan, finisce la quarantena dopo due mesi

La provincia dell’Hubei rimuove i limiti agli spostamenti imposti due mesi fa negli sforzi per bloccare la diffusione del nuovo coronavirus. Il via libera inizierà a tornare lentamente alla normalità a partire da domani, mercoledì 25 marzo. Nel capoluogo di Wuhan, invece, la fine della quarantena è stata programmata per l’8 aprile.

Lo ha deciso la commissione sanitaria della provincia dell’Hubei, come comunicato dal Comitato Locale di Prevenzione e Controllo.

Da mercoledì 25 marzo, dunque, via libera ai viaggi in ingresso ed uscita da tutta la provincia, eccezion fatta per la città di Wuhan, che invece uscirà dall’isolamento l’8 aprile. Il via libera, fanno sapere le amministrazioni locali riguarderà tutti i residenti che possiedono il “codice verde”, ovvero coloro che non hanno rischi di contagio.