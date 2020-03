Qualiano, tentato furto nella notte in una gioielleria: ladri costretti alla fuga

Qualiano. Anche in piena emergenza Coronavirus i malviventi non perdono l’occasione per darsi da fare. Un gruppo di banditi, col volto travisato, ha raggiunto nottetempo una gioielleria di Qualiano per trafugare i preziosi custoditi all’interno dell’esercizio commerciale.

Qualiano, tentato furto in una gioielleria

I malviventi, muniti di martello da carpentiere e piede di porco, hanno dapprima rotto le telecamere di sorveglianza che erano installate nei pressi del negozio. Poi hanno mandato in frantumi la vetrina della gioielleria per fare razzia di oggetti di valore e preziosi.

Il colpo, tuttavia, è stato sventato grazie all’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri della stazione di Qualiano che in pochi minuti sono arrivate prontamente sul posto.

L’intervento degli agenti

Alla vista delle forze dell’ordine, i banditi si sono dati alla fuga senza bottino. I militari hanno avviato le indagini e restituito la refurtiva al titolare dell’esercizio commerciale.