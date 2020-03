Trema la terra in Campania. I sismografi registrano una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 alle ore 17 e 11 di oggi, 21 marzo, in provincia di Benevento.

Scossa di terremoto a San Leucio del Sannio

La scossa ha avuto come epicentro San Leucio del Sannio. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche a Benevento e in alcuni comuni limitrofi. Non si segnalano danni a persone o a cose.