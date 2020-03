Supermercati chiusi fake news: News da attenzionare, “chiusura di tutti i supermercati, fate girare”

Sta circolando in queste ore la bufala di tutti i supermercati chiusi. A riportare la notizia è il sito Bufale.net. Il messaggio sta circolando sui social, principalmente su whatsapp con la preghiera di condividerlo quanto più possibile.

Al momento, e sino a nuovo ordine, i supermercati, sia pur con le note limitazioni restano aperti per consentire ai cittadini di approvvigionarsi di beni di necessità.

Le uniche fonti ufficiali le troverete sul sito del Protezione Civile

Supermercati chiusi, il messaggio fake

News da Attenzionare

Ciao a tutti, vi riporto una notizia ufficiosa da un canale legato alla Protezione Civile. Sembra che fra uno o due giorni massimo in Lombardia, non si sa se anche in altre Regioni, chiudano tutte le attività e i supermercati, con sola spesa a domicilio da recapitare a casa.

Anche se è una notizia ufficiosa che potrebbe essere smentita o posticipata farei una bella scorta di cibo o mi organizzerei con contanti in casa e definirei già in Azienda un piano per una eventuale chiusura totale forzata… con sempre Smart working attivo e quello che stiamo facendo.

Ve l’ho data per come me l’hanno comunicata.

Questi sono i tempi putroppo…prepariamoci e speriamo che finisca.

Buona giornata.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Mentre, per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.