Coronavirus, muore Filomena: è la seconda vittima giuglianese al Nord

Ieri sera si è spenta Filomena Russo, 79 anni, risultata positiva al Covid-19. Era nativa di Giugliano ma viveva a Parma da tanti anni.

E’ la seconda vittima giuglianese che si registra al Nord. La pensionata era ricoverata da inizio gennaio per un intervento al cuore. Ed è proprio all’interno della struttura ospedaliera che la 79enne avrebbe contratto il virus.

Ha vissuto gli ultimi 41 anni a Parma ed era stata un’operatrice sanitaria fino alla pensione. La sua famiglia, originaria di Giugliano, ma residente da anni a Parma, è attualmente in quarantena preventiva.

Purtroppo i parenti non hanno avuto alcuna possibilità di poter salutare un’ultima volta la donna. Per le limitazioni dell’emergenza sanitaria da Covid-19 i familiari non possono far visita ai cari infetti o dare degna sepoltura ai defunti.

La vittima mancava da tanti mesi nella sua città natale. Filomena era molto devota alla Madonna e tornava una volta l’anno a Giugliano solo per le celebrazioni in onore della Madonna della Pace. Ma soprattutto per ammirare il tradizionale Volo dell’Angelo.