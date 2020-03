Lotta al coronavirus, Asl Napoli 2 Nord in prima linea: a Giugliano corso con esperti del Cotugno

L’Asl Napoli 2 Nord in prima linea contro il coronavirus. Tutti gli ospedali prendono in carico i pazienti Covid 19. Al San Giuliano di Giugliano sono dedicati 4 posti letto di terapia intensiva. Al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore saranno attivi: 4 posti letto di terapia intensiva e 2 di subintensiva. Tale disponibilità si aggiunge a quella già in corso al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, con 4 posti di terapia intensiva e 5 di subintensiva, e al Rizzoli di Ischia, con 2 posti di terapia intensiva.



L’ospedale di Pozzuoli è stato il primo in Campania ad accogliere pazienti positivi al Covid 19 provenienti dal Cotugno. Poi subito è entrato in campo pure il San Giuliano. Tutto il personale coinvolto si è preparato con cura e professionalità per gestire al meglio la presa in carico di questi pazienti. Tutte le strutture sono state autorizzate ad adottare il protocollo sperimentale che prevede l’utilizzo del farmaco antiartrite Tocilizumab. Gli ospedali dell’Asl Napoli 2 Nord lavoreranno in rete con le altre strutture campane, accogliendo pazienti provenienti da altri ospedali regionali e trattando i pazienti del territorio

“A tutto il personale – scrive in una nota l’azienda sanitaria guidata da Antonio D’amore – va un “in bocca al lupo” ed un particolare ringraziamento per l’abnegazione e la professionalità che ancora una volta stanno evidenziando in queste ore.”

Stamattina nella sala Ombretta Argenzio in piazza Annunziata si è tenuto un corso gli esperti del Cotugno rivolto agli operatori sanitari del nosocomio giuglianese.

VIDEO: