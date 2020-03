Arzano, nuovi assalti ai supermercati: “Fake news su chiusure creano panico tra cittadini”

Arzano. A causa nuove fughe di notizie e fake news su chiusure dei negozi e ordinanze singole dei Sindaci del napoletano si stanno creando problemi e panico tra i cittadini.

Arzano, nuovi assalti ai supermercati

Le guardie giurate non riescono a contenere l’assalto, la situazione sta diventato allarmante come ad esempio è documentato all’Md di Arzano.

“In questi minuti si stanno accalcando centinaia di persone agli ingressi dei supermercati. Purtroppo le fake news sul blocco totale della vendita di alimenti e dei supermercati e alcune ordinanze creano il panico”, ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Ordinanze su chiusura supermercati

“La decisione del Sindaco di Volla di chiudere tutte le attività anche di tipo alimentare questa domenica senza che questo provvedimento sia stato concordato o esteso in modo uniforme su tutto il territorio regionale potrebbe essere dannosa”, spiega Borrelli in una nota stampa.

Per il consigliere regionale dei verdi “queste ordinanze fatte in modo estemporaneo infatti rischiano di creare ulteriori danni. Per non creare panico o ulteriori disagi è necessario che questi interventi siano coordinati a livello centrale”.