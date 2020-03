Adriana Volpe lascia il Gf Vip: il motivo chiarito da Signorini

Adriana Volpe lascia il Gf vip, il motivo è stato chiarito oggi da Alfonso Signorini. Una decisione inaspettata che ha lasciato senza parole sia gli altri concorrenti della casa che il pubblico. Dopo essere stata chiamata in confessionale, l’ex conduttrice Rai, volto storico de “I Fatti Vostri”, ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 per motivi familiari.

Cosa sia accaduto con precisione ha preferito non specificarlo, ma la ex concorrente è apparsa molto turbata e solo oggi, c’è più chiarezza sul motivo del suo abbandono. Pare che un suo familiare, forse legato al marito, si sia ammalato di Coronavirus. Le sue condizioni si sarebbero aggravate per questo la produzione lo ha comunicato alla concorrente che ha deciso di uscire dalla casa.

Adriana Volpe lascia il Gf: il motivo

Alfonso Signorini ha fatto un chiaro riferimento al Coronavirus durante una diretta in cui parlava appunto di Adriana Volpe. “Era già una quindicina di giorni che Adriana Volpe lottava perché ha dei problemi molto seri in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari…ma ora la situazione si è aggravata e quindi ha dovuto lasciare la casa. Quando si parla di salute in questo momento sappiamo che si parla di una sola malattia. Di certo il programma perde una grande protagonista”, ha spiegato in una diretta su Instagram il conduttore del programma, che, salvo imprevisti, si concluderà l’8 aprile.

Il saluto di Adriana Volpe ai concorrenti

Adriana Volpe lascia il Gf e nel salutare i compagni ha detto: “Quando siamo entrati qua abbiamo lasciato fuori la famiglia, gli amici e un’Italia spensierata. Sicuramente andrà tutto bene, perché andrà tutto bene, ma io volevo salutare uno ad uno perché io devo veramente uscire adesso. Devo uscire perché me lo impone il ruolo di mamma e di moglie. Ho delle cose che devo risolvere davvero importanti”. Queste le parole con la voce rotta dall’emozione, prima di scoppiare in un lungo pianto, abbracciata e consolata dagli altri coinquilini. “Siate forti ragazzi, non mollate mai”, ha concluso Adriana.