Villaricca, terzo caso in città. La sindaca: “Le sue condizioni sono stazionarie”

C’è il terzo caso positivo al Coronavirus a Villaricca. L’ufficialità arriva dalla sindaca Rosaria Punzo, che ha avvisato i cittadini attraverso un post su Facebook.

“Questa mattina abbiamo avuto la triste notizia del terzo cittadino di Villaricca positivo al covid-19. La Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno già posto in essere tutte le procedure di rito ed attivato la quarantena volontaria anche per i soggetti in coabitazione”.

Il paziente non è ricoverato, fa sapere il primo cittadino, e le sue condizioni sono stazionarie. “Dai primi accertamenti – con molta probabilità – risulterebbe contagiato sul luogo di lavoro da una persona non di Villaricca e risultato poi positiva al COVID-19. In ogni caso il nostro concittadino, in via precauzionale, si era posto in quarantena volontaria prim’ancora del tampone; a lui ed alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione intera. Ricordo che la popolazione è obbligata a stare a casa e a non uscire se non per esigenze di stretta necessità”, ha scritto il sindaco sul social network.