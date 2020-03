Coronavirus, tutte le radio sintonizzate per l’Inno di Mameli

Inno di Mameli. Oggi Venerdì 20 marzo alle ore 11, tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu.

Inno di Mameli alle 11 in radio

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, 70 navi della Marina Militare, in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente parte degli equipaggi, suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente, per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti, per superare insieme questa difficile situazione.

