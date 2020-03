Coronavirus a Giugliano, non crescono i contagi: dieci le persone denunciate in strada

Non cresce il numero di contagi da coronavirus a Giugliano. Oggi nessun nuovo caso accertato di positività al Covid-19. A comunicare il bollettino è la Protezione Civile di Giugliano. Fino a ieri i contagi da coronavirus erano 17, di cui 15 accertati il 17 marzo e 2 il 18 marzo. La maggior parte delle persone infette sono concentrate nel centro storico. Solo alcuni in fascia costiera.

Giugliano, i contagi da coronavirus non crescono

Sono però 150 le persone controllate in strada nel corso della giornata da parte della polizia municipale. I Vigili urbani, guidati dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, hanno denunciato dieci persone che si trovavano in strada senza una giustificazione adducendo le motivazioni più disparate, dalla necessità di fare benzina a quella di ricaricare la scheda telefonica. I caschi bianchi oggi hanno presidiato i confini del comune di Giugliano con i paesi limitrofi.

Intanto il comune ha disattivato il wi-fi gratuito in piazza Municipio perché questo favoriva, in serata, assembramenti di persone, per lo più migranti. Petrillo aveva notato gli assembramenti soprattutto nelle ore serali e, approfondendo, ha intuito che il motivo era legato alla presenza del wi-fi libero. Così è stato disattivato. I caschi bianchi sono impegnati ogni giorno nel controllo del territorio per garantire l’osservanza delle norme anti-virus. Ieri hanno denunciato un ragazzo che proveniva da Miano. Il giovane si trovava su un motorino con un’altra persona. Si è giustificato dicendo che voleva fare una passeggiata.