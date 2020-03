Città metropolitana, Cacciapuoti: “Continuiamo a garantire sicurezza stradale”

NAPOLI. “La Città Metropolitana di Napoli anche in questi giorni delicati per l’intero Paese continua a lavorare e garantire la sicurezza stradale, per gli automobilisti e i trasportatori.

È attivo il servizio di sorveglianzastradale per consentire la percorribilità e il controllo delle arterie di nostra competenza.

I tecnici della Direzione Tecnica Strade Viabilità sono in ogni momento reperibili per intervenire in caso di emergenza.