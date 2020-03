Cosa fa stasera in tv? Film e programmi di oggi 19 marzo

Cosa fa stasera in tv, 19 marzo, film e programmi di oggi in onda. I palinsesti televisivi sono stati stravolti a causa dell’emergenza Coronavirus che ha imposto la sospensione di numerosi programmi, sia di intrattenimento come Vieni da me o La prova del Cuoco che di informazione come Porta a Porta.

Questa sera 19 marzo 2020 vediamo il palinsesto televisivo cosa offre ai telespettatori.

Cosa fa stasera in tv, 19 marzo: film e programmi

Su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo intitolata “Non desiderare la donna d’altri”. La trama dell’appuntamento finale con la serie tv interpretata da Terence Hill e Nino Frassica si apre con il ritrovamento del corpo di una donna nella casa di Sergio. Tutti gli indizi sono contro di lui ma Anna, la capitana dei carabinieri di Spoleto, crede nella sua innocenza al contrario di Marco, il pm, che la spingerà a scavare a fondo nella vita dell’ex carcerato.

In contemporanea Rai 2 alle 21.20 propone il film d’azione Attacco Al Potere diretto da Antoine Fuqua, con Gerard Butler.

Per quanto riguarda Rai 3, torna il grande Teatro di Eduardo, con la celebre commedia Questi Fantasmi.

Su Rai 4 invece un doppio episodio della serie americana Criminal Minds, nello specifico andranno in onda gli episodi 8 e 9 della tredicesima stagione.

Infine su Rai 5 avrete la possibilità di seguire il concerto musicale Gatti e Semenchuk a Santa Cecilia.

Per quanto riguarda Mediaset invece, su Rete 4 va in onda “Dritto e rovescio Ⅱ “Puntata 27”, il dibattito, la politica, condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale 5 invece ci sarà il film Benevenuti al Nord con Claudio Bisio.

Mentre Italia 1 propone il film King Arthur – Il potere della spada, un film Drammatico-fantastico 2017, con Charlie Hunnam.

La7 torna invece l’appuntamento con Piazza Pulita, programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli.

Su Tv8 invece ci sarà il film Revenant – Redivivo, film biografico-sopravvivenza del 2015 con Leonardo Di Caprio.