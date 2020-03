Medjugorje, messaggio straordinario del 18 marzo: “Nel tormento cercate il volto di mio Figlio”

Messaggio straordinario a Mirjana del 18 marzo 2020, Medjugorje: ‘Nei momenti di tormento cercate il volto di mio figlio!’. Queste le parole del messaggio di oggi 18 marzo. La Madonna comunicò, il 25 dicembre 1982, a Mirjana, che le apparizioni quotidiane con lei erano terminate. Da quel giorno la Gospa le sarebbe apparsa solo il 18 di Marzo, per tutta la vita. La particolarità di questa data è che coincide con il compleanno della veggente.

Medjugorje, messaggio straordinario del 18 marzo

“Cari figli,

mio Figlio come Dio ha sempre guardato oltre il tempo. Io come sua madre, attraverso Lui, vedo nel tempo. Vedo cose belle e tristi. Ma vedo che c’è ancora amore e che esso deve essere riconosciuto.

Figli miei, non potete essere felici se non vi amate, se non avete amore in ogni situazione e in ogni momento della vostra vita.

E io, come Madre, vengo da voi con amore. Lasciate che vi aiuti a riconoscere il vero amore per conoscere mio figlio. Perciò vi invito di essere sempre più assetati di amore, fede e speranza.

L’unica fonte dalla quale potete bere è la fiducia in Dio, mio Figlio. Figli miei, nei momenti del tormento e di rinuncia cercate soltanto il volto di mio figlio. Vivete le sue parole e non abbiate paura.

Pregate e amate con sentimenti onesti, buone azioni e aiutate il mondo a cambiare e il mio cuore a vincere. Come il mio Figlio, anch’io vi dico amatevi gli uni gli altri perché senza amore non ce salvezza.

Grazie figli miei!”

La Madonna ha concluso dicendo a Mirjana che non avrà più apparizioni ogni 2 del mese, ma solo il 18 marzo. Preghiamo!”