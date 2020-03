Crema pasticcera per le zeppole di San Giuseppe: ricetta di giallozafferano per la crema pasticcera

L’isolamento forzato di questi giorni non impedirà domani, 19 marzo, di festeggiare San Giuseppe e la festa del papà con delle tipiche zeppole di San Giuseppe. Oltre che il procedimento per la preparazione dell’impasto, è necessario conoscere anche quello della crema pasticcera per le zeppole di San Giuseppe.

E’ importante che la crema sia densa, vellutata e profumata. Una crema pasticcera è importante che non coli e che abbia una consistenza veramente perfetta. Ideale per farcire le zeppole di San Giuseppe sia nella variante al forno che le zeppole fritte. Questa ricetta di crema al limone non è solo per le zeppole, in realtà questa crema pasticcera è così versatile che potrete usarla anche per tutti i vostri dolci, che siano torte, crostate, profiteroles o altro ancora. Vediamo la ricetta che suggerisce giallozafferano.

Ingredienti