Io sono vendetta questa sera canale 20 alle ore 21.04 in tv trama e cast

Questa sera, su canale 20 alle ore 21.04, andrà in onda il film con John Travolta. Io sono Vendetta. E’ un film del 2016 di genere Azione/Crime/Drammatico, diretto da Chuck Russell, con John Travolta, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay, Amanda Schull, Patrick St. Esprit, Sam Trammell. Durata 92 minuti. Titolo originale: I Am Wrath.

Io sono Vendetta, la trama

L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché lo giudica un testimone inaffidabile, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé.

Stanley scoprirà infatti che dietro all’omicidio della moglie c’è addirittura lo zampino del Governatore, il quale non voleva che la moglie di Stanley, che lavorava per lui, divulgasse dati ambientali compromettenti che riguardavano la costruzione di un oleodotto. Alla fine Stanley riuscirà a compiere la sua vendetta, ma viene arrestato dalla polizia. Con uno stratagemma però, riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce, rifugiandosi in America Latina.

Io sono Vendetta, il cast

John Travolta: Stanley Hill

Christopher Meloni: Dennis

Amanda Schull: Abbie Hill

Rebecca De Mornay: Vivian Hill

Sam Trammell: Detective Gibson

Luis Da Silva: Charley

Patrick St. Esprit: Joe Meserve

Le curiosità

Nicolas Cage doveva essere il protagonista del film, poi se l’è aggiudicato John Travolta. Curiosamente, i due attori hanno recitato insieme in Face/Off.

Il film è stato girato proprio nella cittadina natale di Josh Radnor, il Ted Mosby di How I Met Your Mother. Si tratta di Bexley, sobborgo di Columbus, in Ohio.

La sequenza nel locale notturno è stata girata in un noto (a quelle latitudini) nightclub gay di Columbus.

