Santo del giorno 17 marzo: oggi è san Patrizio patrono d’Irlanda, scopri la leggenda di San Patrizio

Oggi, 17 marzo, il santo del giorno è san Patrizio. Patrizio, nato con il nome di Maewyin Succat, (Britannia romana, 385 – Saul, 17 marzo 461), è stato un vescovo e missionario irlandese di origini scozzesi. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e ortodossa. Assieme ai santi Columba e Brigida è il patrono dell’Irlanda. Era figlio di Calphurnius e Conchessa, appartenenti ad una famiglia nobile romana. Viene festeggiato da tutta la comunità irlandese del mondo il 17 marzo, data della sua morte.

Santo del giorno: San Patrizio

Leggenda vuole che anche San Patrizio, patrono d’Irlanda, si sia fatto un bel periodo d’isolamento. Quaranta giorni sulla cima di un monte (Croagh Patrick) a costruire una chiesa. Al termine della quarantena, scagliò una campana giù dall’altura scacciando tutti i serpenti dall’isola. Insomma: Saint Patrick’s Day, la ricorrenza che celebra il santo d’Irlanda, sembra fatta apposta che cadere durante l’isolamento causato dal coronavirus.

La leggenda di San Patrizio

Secondo una leggenda, il santo del giorno, San Patrizio, fuggito dalla schiavitù in Irlanda, si diresse direttamente in Francia. Avendo deciso di visitare suo zio a Tours, doveva attraversare la Loira ma non era provvisto dei mezzi necessari per farlo. Trovò, tuttavia, che la sua mantella sarebbe stata un’ottima zattera. Una volta raggiunta la riva opposta, Patrizio appese il suo soprabito a un cespuglio di biancospino ad asciugare. Nonostante fosse pieno inverno, la pianta iniziò a fiorire ed ecco perché, da allora, il biancospino fiorisce d’inverno.

San Patrizio: il trifoglio

Da notare la presenza della figura di San Patrizio anche nell’emblema nazionale irlandese, il trifoglio (shamrock). Grazie ad un trifoglio, si racconta infatti, San Patrizio avrebbe spiegato agli irlandesi il concetto cristiano della Trinità, prendendo come esempio le tre foglie collegate ad un unico stelo.

Curiosità