Carla Bruni scherza sul Coronavirus e finge una crisi respiratoria: il video di Carla Bruni finta crisi respiratoria

Carla Bruni e il Coronavirus: finisce nella bufera la ex modella per un video postato sui social in cui scherza sul Covid-19, prendendosi gioco di chi lo tema e di chi lo sta affrontando in queste settimane.

Il video in questione è stato ripreso durante la fashion week di Parigi. La ex premier dame salutando il presidente di LBMH Fashion Group, Sidney Toledano, diceva: “Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi siamo della vecchia generazione. Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del coronavirus. Nada”.

Carla Bruni e il Coronavirus: il video

Quello che ha poi fatto infuriare il web è stato il siparietto successivo in cui simula una crisi respiratoria, con tanto di tosse, sembra essere un vero e proprio sfottò verso chi teme l’emergenza Covid-19. Il video è stato rilanciato sui social e subito è divenuto virale.

Le scuse di Carla Bruni

“Certe volte succede di fare uno scherzo di cattivo gusto. Sul momento. in un certo contenuto, uno scherzo – anche stupido – non significa granché. Uscito dal contesto lo stesso scherzo diventa schifoso. (…) Vorrei precisare ancora una volta che si trattava di uno scherzo. Che non riflette in niente i miei sentimenti”, ha scritto Carla Bruni con due post social (uno in italiano e l’altro in francese) dopo che in tanti si sono scagliati contro di lei per il terribile scherzo fatto alla settimana della moda di Parigi.

La Fashion Week a Parigi

Mentre a Milano le sfilate della Milano Fashion Week sono state interrotte o annullate a causa dell’emergenza Coronavirus, a Parigi tutto è proseguito normalmente e l’ex première dame ha minimizzato la situazione con aria spavalda, baciando ospiti e conoscenze altolocate e dicendosi affatto preoccupata per la situazione. Non appena le immagini del video incriminato sono state diffuse online il web si è scatenato contro di lei e le sue scuse non sono servite a molto.