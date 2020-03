Marano, c’è il primo caso di coronavirus: è un medico di 62 anni

Primo caso di coronavirus a Marano. Si tratta di un 62enne risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è Terranostranews.it. Per limitare le possibilità di contagio, l’uomo è finito in quarantena, così come la sua famiglia.

Attivati i protocolli previsti dall’Asl in caso di contagio accertato. L’uomo, che al momento è in buone condizioni, è in quarantena precauzionale così come il suo nucleo familiare. Il 62enne contagiato è un medico di base, molto noto in città. Lavorava in un altro comune, ma rientrava spesso a Marano.

Nel frattempo si stanno ricostruendo gli eventuali contatti avuti dal contagiato nelle ultime due settimane per individuarli e isolarli. Quello di Marano è tra i primi casi di coronavirus nell’area a nord di Napoli, dopo il caso dell’altro medico di base di Villaricca e dell’informatore farmaceutico di Giugliano di 38 anni oggi guarito. Nel vicino comune di Mugnano, invece, sono tre i casi di persone contagiate, tutte riconducibili allo stesso nucleo familiare. Uno dei tre è deceduto nei giorni scorsi al Cotugno. Immutata anche la situazione nel comune di Quarto, dove si registrano tre contagi.

La situazione in Campania

L’Unità di Crisi della Regione Campania, intanto, ha comunicato che dal pomeriggio di ieri odierno sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 37 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l’ospedale Moscati 29 tamponi di cui 12 risultati positivi.