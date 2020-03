Coronavirus, Trump negativo al test. E promette agli Usa: “In arrivo 5 milioni di tamponi”

Il presidente americano Donald Trump e’ risultato negativo al test per il coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca.

Trump negativo al tampone

“Ho deciso di farlo, altrimenti voi giornalisti sareste impazziti”, ha dichiarato Trump a proposito del tampone per il coronavirus.

Trump era tra i partecipanti a una cena nel resort di Mar-a-Lago, in Florida, che si è tenuta sabato 7 marzo. Tre dei partecipanti a tale iniziativa (tra cui anche Jair Bolsonaro, risultati negativo al virus) son poi risultati contagiati.

Il presidente degli Stati Uniti aveva dato notizia di una collaborazione con “1.700 ingegneri di Google che stanno lavorando sullo screening di massa”. Si tratterebbe di un questionario online per una autovalutazione dei sintomi. Il portale in corso di realizzazione ha lo scopo di localizzare la struttura sanitaria più vicina dove eseguire il tampone.

Ma Google smentisce la notizia a un’ora dall’annuncio del presidente americano. Google ha spiegato che in realtà se ne sta invece occupando Verily e che il progetto almeno per ora avrà una portata molto più ristretta.

Fino ad adesso il sistema sanitario Usa non ha messo a disposizione i kit per i test, ma Trump dopo aver dichiarato lo stato d’emergenza ha annunciato che saranno fatti “5 milioni di tamponi in un mese”.

Intanto sale di ora in ora il numero dei casi accertati di Covid-19 negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati 2.800, quasi il doppio in poco più di 24 ore.

I morti sono almeno 58, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni.

Le ultime notizie in Europa

La Repubblica Ceca sarà messa in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. L’Austria chiude tutto, seguendo il modello italiano.

Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili.