Napoli. Servizio consegna farmaci a domicilio: l’elenco delle farmacie

Napoli. Non solo spesa, ma ora anche i farmaci possono essere consegnati a domicilio. Con le varie ordinanze emanate da regione e governo, ai cittadini si chiede di restare a casa ed uscire solo per emergenza. Come ricorda il decreto “Io resto a casa”, è consentito uscire per acquistare alimenti, farmaci o per accompagnare i nostri amici animali a fare i bisogni.

Napoli, farmaci a domicilio

Una delle soluzioni che potrebbero limitare molto le uscite è quella di fare la spesa è quella di ordinarla direttamente online tramite i siti dei supermercati, facendosela portare a domicilio.

Inoltre, possiamo dirvi che anche alcune farmacie effettuano le consegne fino a casa, così potete essere riforniti di farmaci importanti senza recarvi direttamente presso l’esercizio. A Napoli alcune catene di supermercati e qualche farmacia che effettuano le consegne a domicilio.

Farmacie con servizio di consegna a domicilio

Numero nazionale

Per prima cosa vi segnaliamo il numero verde 800189521 che funziona in tutta Italia e aiuta nella consegna a domicilio gratuita dei farmaci.

Farmacia Ariston

La farmacia Ariston di Fuorigrotta viene incontro ai propri clienti garantendo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e degli accessori sanitari. La consegna è gratuita.

Indirizzo: via Giulio Cesare 101A

Contatti: 081624679 | Pagina Facebook

Farmacia Cotroneo

La farmacia di Fuorigrotta effettua la consegna a domicilio, cercando di equilibrare le esigenze del locale con le difficoltà attuali.

Indirizzo: Piazza Marcantonio Colonna, 21

Contatti: 0812391641 | Pagina Facebook

Farmacia Soccavo

La farmacia nel quartiere omonimo vi consente di scegliere online i prodotti che vi servono, anche i farmaci, e provvederà alla spedizione.

Indirizzo: via Giulio Cesare 101A

Farmacia San Luigi

Si trova al Vomero e fa consegne a domicilio per i prodotti necessari. Sul sito della farmacia si trovano tutte le informazioni utili.

Indirizzo: via Cornelia dei Gracchi, 35

Farmacia del Vomero

Come si intuisce dal nome, si trova nel quartiere Vomero e consegna a domicilio i prodotti scelti dai clienti.

Indirizzo: Via Maurizio De Vito Piscicelli, 138

Contatti: 081 579 56 93 – whatsapp 334 738 4319 | Sito Ufficiale

Farmacia Di Lullo

Sul sito della Farmacia è possibile scegliere i prodotti, inserirli nel carrello e procedere all’acquisto, in attesa della spedizione.

Indirizzo: via Genova, 23

Contatti: 081 268303 | Sito Ufficiale

Farmacia De Tommasis

La farmacia De Tommasis effettua consegne a domicilio di tutti i prodotti, esclusi i farmaci, ma è utile il servizio di consegna delle ricette. Aperta 24/24.

Indirizzo: Piazza Francesco Muzii, 24/25/26

Contatti: Sito ufficiale | 081 5783571