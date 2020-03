Coronavirus, bufale sul contagio: nel mirino un supermercato di Qualiano

Qualiano. Il Coronavirus non ferma notizie false e vere bufale. Il mezzo “preferito” di chi pare si diverta a diffonderle è diventato WhatsApp.

Ad essere preso di mira un supermercato MD del gruppo Topo di Qualiano. È su WhatsApp che da un paio di giorni circola un testo, che facendo riferimento a uno dei punti vendita, comunica che uno dei dipendenti sia stato contagiato da Covid-19.

La proprietà degli esercizi, contattata dalla nostra redazione, ha dichiarato:“Troviamo di cattivo gusto cio che sta circolando su due dei nostri punti vendita. Ovviamente tutto ciò non corrisponde al vero. Da sempre, ancor prima del caso Coronavirus, rispettiamo tutte le procedure in termini di sanificazione dei locali e sicurezza dei nostri dipendenti”

L’identico testo messo in circolazione, in cui si parla di un caso all’interno del punto vendita di Qualiano, è stato utilizzato anche per un altro supermercato di altra zona della provincia, questo fa pensare a un vero e proprio “gioco seriale”.

Sempre dalla proprietà fanno sapere che approfondiranno la vicenda e che agiranno legalmente contro chi ha dato il via alla catena di notizie.