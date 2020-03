Nascono “Le bimbe di Giuseppe Conte”: i meme che fanno impazzire il web

Nascono le “bimbe di Conte“. Su Instagram è di questi giorni il meme sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E’ nata una pagina dal titolo “Le bimbe di Conte.

In questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus la pagina pubblica video, foto e meme del premier in versione latin lover che fanno impazzire il web. In tempi di coronavirus, ci pensano i social a strappare un sorriso ai follower.

Le bimbe di Giuseppe Conte

A due giorni, dallo storico decreto “State a casa” – con il quale Giuseppe Conte ha annunciato misure ancora più stringenti per contenere i contagi – su Twitter, Facebook e Instagram fioccano meme del presidente del consiglio in versione latin lover.

Nelle vignette ironiche, Giuseppe Conte appare contornato da cuoricini, con tanto di “frasi seducenti” al seguito. “Andrà tutto bene, supereremo tutto questo insieme”. E ancora: “Chiamami, io sto a casa piccola”.

La pagina Le bimbe di Giuseppe Conte supera i 174mila follower. Tra le “bimbe” più celebri del web ci sono quelle di Giulia de Lellis. Il premier è diventata una star del web, un teen-idol. La pagina dunque mostra un Conte “ruba-cuori” e “seducente” inondato da cuoricini e frasi incoraggianti.

A ripostare foto e video create dalla pagina anche alcuni vip, come ad esempio Chiara Ferragni.

Le bimbe di Mattarella

Subito dopo la nascita della pagina “Le bimbe di Giuseppe Conte” è nata anche quella dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal titolo “Le bimbe di Mattarella”.