Napoli, fuori di casa per acquistare cocaina: fermato e denunciato in Tangenziale

Tangenziale di Napoli, in giro per acquistare cocaina: denunciato

Ieri mattina gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, in prossimità della barriera degli Astroni hanno visto una vettura con una persona a bordo che stava procedendo in direzione Pozzuoli. La pattuglia ha imposto l’alt all’autovettura dopo il pagamento del pedaggio per sottoporla a controllo e ha verificato che il conducente non aveva con sè alcuna autocertificazione. Ha riferito agli agenti che si era recato presso un’agenzia assicurativa della ubicata al Parco San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta per effettuare dei preventivi.

Pertanto, l’uomo è stato invitato a compilare l’autodichiarazione di rito in cui ha confermato le dichiarazioni rese oralmente. Inoltre, poiché l’uomo ha mostrato una particolare inquietudine, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del veicolo. All’interno c’era un involucro contenente cocaina. S

I controlli successivi

A smascherarlo del tutto sono stati i controlli successivamente effettuati dagli agenti. I poliziotti, infatti, hanno accertato che presso il Parco San Paolo non esisteva l’agenzia assicurativa a cui l’uomo ha fatto riferimento ma una di altra compagnia assicurativa. I dipendenti della stessa hanno riferito che non stavano effettuando ricezione del pubblico.

A seguito di tali eventi l’uomo, C.G.R., 55enne di Pozzuoli con precedenti di polizia, ha ricevuto denuncia per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica ex art. 650 c.p. e per le dichiarazioni mendaci rese ex art .495 c.p. Infine, è stato sanzionato per la violazione amministrativa ex art. 75 del D.P.R. 309/90 con ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.