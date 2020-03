Giuliano Sangiorgi dei Negramaro canta dal balcone contro il Coronavirus. Video di Giuliano Sangiorgi

Sta spopolando l’idea del flash mob in questi giorni di quarantena. E ieri anche il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi si è unito all’iniziativa musicale.

L’isolamento a causa del coronavirus sta trascorrendo così in Italia, tra canzoni cantate al balcone e striscioni con scritto “Andrà tutto bene”. Ieri Giuliano Sangiorgi affacciato alla finestra della propria casa nel quartiere Monti di Roma, il cantante ha improvvisato un piccolo concerto dal vivo emozionando i suoi vicini. Con la chitarra alla mano ha intonato le sue canzoni più famose e il brano di Pino Daniele “Quanno chiove”. Il video è stato pubblicato dallo stesso Sangiorgi su Instagram ed è stato visto da centinaia di migliaia di persone.

Giuliano Sangiorgi Negramaro: il live con la band

In serata poi il cantate con la sua band ha fatto un live a distanza, pubblicato sui profili social dei Negramaro. “Restiamo a casa e da casa annulliamo le distanze, suonando dalla nostra stanza e in questo momento la nostra stanza è grande quanto questo mondo, che combatte e vince, senza alcun dubbio”, scrive la band, che ha invitato a supportare la raccolta fondi per la Asl di Lecce.

Gli altri vip

Sangiorgi non è l’unico vip che in questi giorni di quarantena sta partecipando a flash mob o altre iniziative. Tanti altri stanno tenendo ogni giorno dirette su Instagram, come ad esempio Jovanotti che per ore intere chiama live altri artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per chiacchierare di qualsiasi cosa. E ancora Fiorello, Emma Marrone, Tiziano Ferro.

Abbracciame dai balconi di Napoli

A Napoli, invece, in questi giorni si canta da mattina a sera Abbracciame di Andrea Sannino. Sempre dai balconi i residenti di vari condomini e quartieri si organizzano per cantare e suonare, a volte con strumenti di fortuna, e sentirsi più vicini in questo momento difficile.