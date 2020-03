Emergenza Coronavirus, scarcerato rapinatore di Acerra. Accolta richiesta di un avvocato di Giugliano

Coronavirus, arriva la scarcerazione un rapinatore dopo la richiesta di un avvocato di Giugliano. È accusato di aver commesso una rapina aggravata ai danni di un’automobilista, con 2 complici non ancora identificati: si tratta di Vincenzo Pelliccia, 30enne originario di Acerra.

Il Tribunale di Nola, Presidente Dott.ssa Gentile, ha accolto infatti la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, concedendo gli arresti domiciliari al giovane, che potrà quindi attendere il procedimento di primo grado dalla sua abitazione di Acerra.

Pelliccia, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti specifici, era detenuto presso il carcere di Poggioreale dallo scorso Novembre. Il processo di primo grado è ancora in corso, con giudizio ordinario, innanzi al Collegio A del Tribunale di Nola. Nelle motivazioni il giudice ha spiegato le decisione vista anche la “situazione emergenziale in cui versano attualmente gli istituti penitenziari derivante dalla situazione sanitaria in corso”.

L’allerta coronavirus negli ultimi giorni aveva, inoltre, scatenato accese proteste nelle carceri di tutta Italia.