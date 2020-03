Coronavirus: modulo di autocertificazione anche per fare una passeggiata

Modulo autocertificazione pdf. Coronavirus, anche per una passeggiata serve il modulo di autocertificazione. Sono queste le nuove disposizioni in vigore da oggi.

Tutti i cittadini controllati dalla forze dell’ordine dovranno esibire il modulo di autocertificazione che riporta le motivazioni della sua uscita da casa. Chiusi ristoranti, bar, pub e pizzerie (aperti ma non al pubblico solo per consegne a domicilio).

Dove scaricare il modulo di autocertificazione PDF

Prima di uscire di casa per uno spostamento, che dovrà essere sempre giustificato da una motivazione valida, è necessario avere a disposizione il modulo di autocertificazione. Tale modulo può essere scaricato e stampato e poi andrà compilato in ogni minima parte al fine di poter giustificare, in modo completo, le ragioni dello spostamento in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Successivamente, i dati indicati nel modello di autocertificazione potranno essere verificati per assicurare la veridicità delle informazioni incluse.

Modulo in PDF da scaricare

Sanzioni previste senza il modulo di autocertificazione

Per chi violerà le norme sarà prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale), oppure nei casi più gravi una sanzione per delitti colposi contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni.

Come compilare il modello di autocertificazione per gli spostamenti

La prima sezione del modulo richiede l’inserimento dei propri dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza e dei dati relativi al documento d’identità con cui si attesta la veridicità della dichiarazione. Andrà, quindi, inserita la carta di identità, o la patente, con il relativo numero di identificazione.