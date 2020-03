Campania sono 180 i contagi, oggi il numero più alto di positivi

Sono 180 i contagiati in Campania oggi si è raggiunto il numero più alto di persone infette dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Solo in serata si sono aggiunte 23 persone mentre stamane dopo pranzo erano stati dichiarati altri 10 per un totale della giornata odierna di 33 positivi.

L’alto numero di tamponi di oggi, più di 250 e quasi il doppio rispetto alle precedenti giornate, giustifica anche il numero più elevato di positivi.

Per molti di loro fortunatamente il quadro per ora non è preoccupante e le unità in terapia intensiva sono meno di 10 al momento.