Giugliano, Italia Viva scrive al commissario per chiedere misure a sostegno di aziende e famiglie

In data odierna, Italia Viva Giugliano ha protocollato al Comune di Giugliano una richiesta, indirizzata al Commissario Prefettizio, con la quale è stata sollecitata l’adozione di una serie di misure atte a contenere la diffusione del coronavirus e, nel contempo, a sostenere, dal punto di vista socio-economico, le famiglie e le attività commerciali locali.

In una fase così dolorosa per l’Italia, anche la città di Giugliano in Campania è chiamata a scelte responsabili che tutelino la salute e gli interessi della cittadinanza.

Queste sono le ragioni che hanno spinto il coordinamento locale del partito Italia Viva ad intraprendere l’iniziativa in oggetto, nella consapevolezza del doveroso e responsabile contributo che anche le forze politiche locali sono chiamate a dare in questo momento così drammatico.

Queste in estrema sintesi le misure oggetto della richiesta: