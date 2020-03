Coronavirus, bollettino della Protezione civile: “10.590 contagi, 1045 guariti, 827 morti”

Sono 10.590 le persone affette da Coronavirus, quelli ricoverati con sintomi 5.838 e 3.724 sono in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono in tutto 1045, dei quali 41 oggi. Le vittime sono 827: rispetto a ieri sono 196 in più. Sono i nuovi dati forniti da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, nel corso della conferenza stampa.

Coronavirus, bollettino della Protezione civile

Tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati, ha spiegato Borrelli in conferenza stampa.

Intanto l’Oms ha dichiarato la pandemia. Ghebreyesus ha sottolineato che si tratta della “prima pandemia causata da un coronavirus”. Nei prossimi mesi, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms, “ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più”. “Siamo in questa situazione assieme e abbiamo bisogno di agire con calma per fare la cosa più giusta”, ha concluso. Il direttore generale ha ringraziato l’Italia, la Corea del Sud e l’Iran per le misure adottate.